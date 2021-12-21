Как правильно хранить «прошлогодние» салаты с праздничного стола, чтобы не отравиться

Каждый продукт в составе салата имеет свой срок годности, поэтому его хранение будет зависеть от рецепта. При этом готовые блюда нельзя оставлять на ночь на столе, их важно хранить в холодильнике, и желательно при температуре от +2 до +6 °C.

«Сроки годности салатов регламентированы: салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов (после заправки — 12). Салаты и винегреты из вареных овощей — тоже 18 часов (после заправки — 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов», — передает «РИАМО».