Как правильно экономить, чтобы накопить на ипотеку в Москве

Структура расходов каждой семьи состоит из двух частей: обязательных и необязательных. К первым, например, относятся траты на текущее жилье, детей, здоровье и питание.

По данным специалиста, в среднем походы в супермаркет обходятся москвичам по 8-12 тысяч в неделю. К этой сумме может прибавиться еще несколько тысяч, которые переплачивают люди без списков покупок. Планирование покупки определенных товаров позволяет рассчитывать расходы и способствует накоплению. «Можно оградить семейный бюджет от импульсивных трат и сэкономить порядка 50-100 тысяч рублей в год при условии, что текущие закупки совершаются по заранее намеченному плану», — добавил Андрей Бархота в беседе с «РИА Недвижимость».

Сэкономить 60-180 тысяч рублей в год возможно, если отказаться от использования личного транспорта и такси. Также стоит пересмотреть свои траты на досуг (рестораны, кино и другие развлечения), поскольку в среднем московская семья тратит на это 2,5 тысячи рублей в неделю. В год можно отложить 60-160 тысяч рублей.

«Если усреднить показатель между нижней и верхней планкой экономии, то мы получим 230 тысяч рублей. Первоначальный взнос на квартиру в Москве сегодня, в зависимости от объекта и условий банка, колеблется от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Так что урезав свои расходы, жители столицы могут накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку», — заключил экономист.