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«Как порядочный человек, я должен буду когда-то это сделать»: Владимир Путин рассказал о своей свадьбе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Путин на пресс-конференции

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66-летний президент РФ высказался о своей личной жизни, отвечая на вопрос одного из журналистов на ежегодной пресс-конференции.

Сегодня, 20 декабря, глава государства Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, на которой у многих представителей российских и зарубежных СМИ была возможность задать президенту любые вопросы — от резонансных в обществе до личных. Зашла речь и о личной жизни Владимира Владимировича — как известно, он холост уже 5 лет.

Корреспондент портала Life.ru задал Путину вопрос о том, когда (и на ком) он собирается жениться. «А вы женаты?» — спросил лидер России у журналиста. «Да», — ответил он. «Сам женат и мне того же хочет. Но, как порядочный человек, я должен буду когда-то жениться», — с улыбкой сказал глава государства.

Напомним, Владимир и Людмила Путины объявили о своем разводе в 2013 году. С тех пор лишь раз президент намекнул, что, возможно, он женится вновь, однако сначала хочет повторно «выдать замуж» экс-супругу. Уже не секрет, что Людмила Путина все-таки нашла свое счастье после развода с Владимиром Владимировичем, поэтому — кто знает? — возможно, и президент вскоре представит стране новую первую леди.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kremlin Pool, Zamir Usmanov, Vladimir Khodakov / Global Look Press

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