«Как порядочный человек, я должен буду когда-то это сделать»: Владимир Путин рассказал о своей свадьбе

Сегодня, 20 декабря, глава государства Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию, на которой у многих представителей российских и зарубежных СМИ была возможность задать президенту любые вопросы — от резонансных в обществе до личных. Зашла речь и о личной жизни Владимира Владимировича — как известно, он холост уже 5 лет.

Корреспондент портала Life.ru задал Путину вопрос о том, когда (и на ком) он собирается жениться. «А вы женаты?» — спросил лидер России у журналиста. «Да», — ответил он. «Сам женат и мне того же хочет. Но, как порядочный человек, я должен буду когда-то жениться», — с улыбкой сказал глава государства.