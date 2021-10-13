Как по смайликам, скобкам и другим манерам общения определить характер собеседника

Обилие сердец от собеседника может означать, что он одинок и ему не хватает любви. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Если человек пишет вам свою мысль в большом количестве сообщений, а вы даже не успеваете отвечать, а уже приходят новые сообщения — это говорит, что человек крайне эмоциональный, взрывной, импульсивный. Он очень часто может ругаться со своими друзьями, не находить общий язык», — сообщила Рублёва.

Склонность к интригам и сплетням объясняют многоточия, а скрытую душевную боль у собеседника выдают скобки в предложениях. Если вам прислали сообщение, в котором нет смайликов, поставлены все знаки препинания, нет ни единой ошибки, значит, собеседник — педант и ему важно показать, что он не глуп.

«Если пришло сообщение, и в нем нет смайлов, скорее всего, у этого человека есть внутренний стержень, и он живет с внутренним состоянием взрослого», — заключила психолог.