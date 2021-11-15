Как перестать ненавидеть понедельники и идти на работу в хорошем настроении

Во многом ситуация зависит от собственного настроя, считает специалист. Если в конце каждой недели человек думает о том, как не хочет начала новой, проблема кроется в восприятии труда. Когда работа кажется невыносимой, лучше сменить ее.

«Может быть, если посмотреть за собой внимательно, вы стали ловить себя на том, что раньше такого не было. И тогда возможный вариант — вы просто устали, вам нужен отпуск или выходной. И уж совершенно точно брать себя за волосы и тащить из этой ситуации, когда я себе заранее воскресенье порчу тем, что завтра будет понедельник. Как только эти мысли возникают, их нужно постараться перенаправить. Например, заранее в воскресенье запланировать какие-то прогулки, встречи, приятные дела и готовиться уже к ним, а не к этому ужасному понедельнику. Это то, что называется мотиваторы, или такие позитивные переформулировки того, что мне предстоит», — сообщила Татьяна Яничева «ФАН».

Чтобы заставить себя с нетерпением ждать следующей недели, можно запланировать на это время желаемое событие. При этом в выходные важно не забывать про отдых и приятное времяпрепровождение. Освободитесь от рутинных дел, вроде уборки и готовки, иначе будет казаться будто выходных и вовсе не было.

«Да, это тоже совершенно верно. Возможна такая история, когда в субботу и особенно в вечер пятницы мы думаем: "У меня впереди еще целых два дня, я обязательно все успею, поэтому сейчас я посплю и побездельничаю". Побездельничать себе тоже надо давать, и уж если ты бездельничаешь, то самое главное — себя за это не корить. Вот это самый плохой вариант. Но, конечно, лучше всю эту нагрузку, какие-то домашние дела, распределить на два дня, а не на один. Не обязательно ведь все это собирать в кучу на выходные», — заключает психолог.