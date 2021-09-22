Как отвечать на популярные вопросы на собеседовании, чтобы вас пригласили на работу

Часто спрашивают: с какой самой сложной ситуацией вам приходилось сталкиваться и как вы с ней справлялись? «Цель вопроса: выяснить ваше определение трудности и можете ли вы показать логический подход к решению проблем. Чтобы показать себя в позитивном свете, выберите сложную рабочую ситуацию, которая не была вызвана вами и которую можно быстро объяснить в нескольких предложениях. Объясните, как вы определили проблему, какие были варианты, почему вы выбрали тот, который вы сделали, и каков был результат. При этом всегда заканчивайте на позитивной ноте», — передали слова Тони Грегга в Daily Mail.

Также сотрудники HR-отдела могут поинтересоваться, что вам нравилось или не устраивало в вашей предыдущей работе. Описывайте прошлый опыт в положительном ключе, но не переусердствуйте, а в описании минусов прошлого работодателя не вдавайтесь в конкретику.

При перечислении своих сильных сторон определите 3-4 главных качества, но будьте осторожны, поскольку вас могут попросить привести примеры. Касательно слабых сторон, не стоит говорить, что у вас их нет, лучше описать профессиональные слабости, которые можно переквалифицировать и в положительные качества, например, требовательность.

Тони Грегг рассказал, что кандидаты должны оставаться позитивными во время обсуждения текущей занятости при объяснении причин желаемого увольнения. «Расскажите, что вы ищете новый вызов, большую ответственность, опыт и хотите изменить обстановку. Не будьте негативны в своих причинах ухода. Редко уместно указывать зарплату в качестве основного мотиватора», — посоветовал эксперт по подбору персонала. Когда будете рассказывать, почему хотите работать в данной компании, опишите атрибуты организации, которые вас больше всего интересуют.