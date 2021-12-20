Как осчастливить близких хорошими подарками на Новый год и не разориться

Необходимо посчитать, скольким людям вы хотите сделать подарок, и определиться с суммой, которую готовы на это потратить, отметил эксперт.

Кроме того, заниматься покупкой подарков важно заранее, чтобы было время на поиск выгодных предложений. Вдобавок не стоит забывать про кешбэк. «Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции и возможности для экономии», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Павел Гужиков предупредил, что от покупки праздничных наборов косметики или парфюмерии лучше отказаться. Дело в том, что на такие товары магазины делают ощутимые наценки, а их наполнение и вовсе может не подойти адресату. Лучше сделать подарок своими руками, отметил он. «Решение сделать подарок своими руками поможет убить двух зайцев разом. Мастер-классы по гончарному искусству или роспись глазурью стоят в среднем около 1000-1200 рублей за занятие, однако во время него можно своими руками создать прекрасный сувенир, который будет особенно приятен вашим близким», — заключил специалист.