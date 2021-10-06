Как определить слежку за вашей квартирой и не стать жертвой злоумышленников

Специалист поясняет, таким образом злоумышленники определяют, в какое время вы бываете дома, а когда отсутствуете. «Кроме того, злоумышленники могут устанавливать так называемые "маячки". Это может быть рекламный буклет, специально оставленный в почтовом ящике, или положенная под дверь хрупкая вещь под ковриком перед дверью (к примеру, печенье), или маленькие предметы в замочной скважине (нитки, спички). При помощи таких "маячков" преступники определяют, в какое время вы находитесь в квартире, когда ее покидаете», — объясняет эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом Юрий Дахов напомнил, согласно статье 25 Конституции РФ никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. В противном случае за нарушение закона чревато попасть под уголовно-наказуемое деяние, ответственность за которое предусмотрена статьей 139 УК РФ.

«Согласно ст. 137 Уголовного кодекса, нарушение неприкосновенности частной жизни наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Мерой наказания может стать и лишение свободы», — сообщил Дахов и порекомендовал обратиться в полицию при обнаружении признаков слежки.