Как определить слежку в смартфоне и не допустить утечки личных данных

Специалист рекомендовал запомнить несколько признаков, свидетельствующих об установленном на устройстве шпионском ПО. «Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только, используя специальные решения», — сообщил Чебышев.

Он отметил два типа вредоносного ПО — сталкерское и шпионское. В первом случае слежка ведется в паре. Обнаружить ее реально самостоятельно, проверив разрешения приложений и обнаружив программы, которые имеют доступ к камере, микрофону, геолокации, и у кого есть права администратора на устройстве.