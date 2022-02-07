Как определить слежку в смартфоне и не допустить утечки личных данных
Специалист рекомендовал запомнить несколько признаков, свидетельствующих об установленном на устройстве шпионском ПО. «Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только, используя специальные решения», — сообщил Чебышев.
Он отметил два типа вредоносного ПО — сталкерское и шпионское. В первом случае слежка ведется в паре. Обнаружить ее реально самостоятельно, проверив разрешения приложений и обнаружив программы, которые имеют доступ к камере, микрофону, геолокации, и у кого есть права администратора на устройстве.
Более сложная система у шпионских программ. К ним относится, например, Pegasus в паре с эксплойтом. В такой ситуации жертве злоумышленников следует быть в Сети и получать сообщения, так как первым рубежом атаки могут выступать сообщения в мессенджере, рассказал эксперт по кибербезопасности в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, любая слежка оставляет следы, тогда как минимум расходуется трафик. «Помимо трафика, в некоторых случаях можно обнаружить и сам шпионский софт. Так, например, в iOS есть мощная система сбора резервной копии устройства. Если создавать резервные копии регулярно или же сделать резервную копию в момент активного заражения, теоретически можно выявить зловред», — заключил Чебышев.
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