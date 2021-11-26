Как нужно встречать Новый год, чтобы притянуть удачу и успех: советы гештальт-терапевта

Так, некоторые проводят ревизию в вещах, чтобы избавиться от старого и ненужного. «Посмотрите на события своей жизни, несколько месяцев отмотайте назад и вспомните, что было хорошего, что хочется взять с собой, а что — оставить в уходящем году. Вспоминать нужно в контексте благодарности», — посоветовала Ольга Маркиянова в беседе с «Общественной службой новостей».

Чтобы отпустить негатив и считать его только полезным опытом, эксперт советует выполнить определенную письменную практику. Для этого необходимо взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом из них надо написать название месяца, во втором — что взяли бы из него с собой в будущее, и в третьем — что хотите оставить в уходящем году. После этого уничтожьте последнюю часть листа каким угодно способом, если хотите, порвите или сожгите. По словам психолога, смысл действий в том, чтобы увидеть свой год и понять, как много всего случилось.

Когда закончите с упражнением, подумайте о следующем годе. Чем бы вы хотели его наполнить? «Включите это в план целей на год. Запишите все события, которые хотите осуществить в следующем году. Верьте — все сбудется!», — заключила Ольга Маркиянова.