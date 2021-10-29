Как не стать жертвой мошенников в WhatsApp: эксперт назвал популярные схемы обмана

В основном злоумышленники используют две схемы, отметил эксперт по вопросам кибербезопасности в беседе с агентством «Прайм». «Во-первых, они могут использовать мессенджер как средство коммуникации с жертвой под видом банка или другой организации. Создают обычный контакт в мессенджере, брендируют его: на место аватарки ставят логотип организации, под которую маскируются, после чего связываются с потенциальной жертвой», — рассказал Сизов.

Мошенники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов или банка и попросить перевести деньги, оформить кредит, а также рассказать о последних операциях и уведомлениях. Собранную информацию они могут использовать для других схем, потому нельзя передавать личные данные непроверенным контактам. В связи с этим при малейших подозрениях о мошенничестве стоит самостоятельно связаться с организацией, сотрудником которой представляется ваш собеседник. Например, распознать обман можно по низкому качеству изображения на аватарке, а также неправильному или устаревшему логотипу, отметил специалист.

Второй популярной схемой считаются массовые рассылки. Практически каждый человек знает о том, что нельзя верить подобной информации, но все равно переходят по вредоносным ссылкам, заявил Алексей Сизов. «Например, может прийти сообщение примерно следующего содержания: "Уважаемые соседи, из-за сильного ветра на стоянку упало дерево, повреждено 8 машин. Фото пострадавших авто во вложении, или можно посмотреть по ссылке". За вложением может скрываться вредоносное ПО, сайт-подделка и многое другое. Удивительно, но как показывает статистика, даже люди, у которых нет машины, открывают такие ссылки просто из любопытства», — заявил он.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя отвечать на подозрительные сообщения и тем более переходить по подозрительным ссылкам. «При этом, конечно, не нужно перебарщивать с подозрительностью, чтобы не было, как в одной истории о заблудившемся человеке, который не отвечал, когда звонили спасатели, потому что звонили с незнакомого номера», — заключил Сизов.