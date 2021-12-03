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Как не остаться в долгах и не лишиться квартиры: появился новый вид мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники не только крадут средства, взятые жертвой в кредит, но и лишают квартир. Об этом на форуме AntiFraud Russia рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Как не остаться в долгах и не лишиться квартиры: появился новый вид мошенничества

Специалист отметил, что мошенники заставляют не только взять кредит и перевести им деньги. Плюс к этому они стали вынуждать людей закладывать свою недвижимость в банке или продавать, а полученные средства опять же переводить на их счет. Слова Велигодского приводит «РИА Новости».

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала мошенники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие мошенников на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — пояснил во время выступления Сергей Велигодский. При этом, по словам специалиста, непонятно, что делать, со сложившейся ситуацией.

Фото: freepik.com

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