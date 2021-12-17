Как не оказаться в ловушке лже-коучей с их марафонами и не потратить деньги зря

Количество людей, угодивших в ловушку и заплативших деньги за кучу информации ни о чем, постоянно растет. Кто считается потенциальной жертвой псевдоучителей и как не попадать на их уловки, рассказал психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, ведутся на хорошую работу маркетологов, копирайтеров и продюсеров в основном эмоционально незрелые люди. «Это неуверенные в себе люди, которым, для того чтобы чувствовать себя уверенно, нужны "подпорки". Их эмоции замерли в развитии на уровне детских проявлений. Они похожи на больших детей, раз застряли где-то детстве, то и нуждаются в руководстве. Кстати, у них ничего не бывает в меру. Если любовь — то "до умопомрачения" и изживания со свету друг друга, если спорт — то до изнеможения и проблем со здоровьем, если работа — то до инфаркта», — объяснил психолог в беседе с «ФАН».

Продать свой продукт — это единственная цель лжекоучей, потому не стоит слепо верить, что, пройдя тот или иной курс, ваша жизнь в момент изменится. Безусловно, некоторые эксперты могут преподнести полезную информацию, но никто не поможет стать успешным и добиться каких-либо результатов без труда. «Важно понимать все это и надеяться только на себя, внешнюю помощь принимать лишь как помощь, точку зрения, не более. Да, она может быть полезной. Но нужно взрослеть и не надеяться, что кто-то за вас сделает вам счастье. Счастье нужно изготавливать самим», — заключил Кульгавчук.