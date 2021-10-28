Как не лишиться денег и не влезть в долги: самые популярные схемы кражи мошенников

По словам эксперта, первую схему можно назвать «легкий заработок», которая работает путем рассылки, сулящей деньги, по электронной почте. В России таких писем миллионы. Работает это так: получатель сообщения переходит по ссылке и попадает на скам-сайт, где ему предлагают для получения денег оплатить «агентское вознаграждение».

Также люди, которые поверили в содержание письма и начали перевод, рискуют сохранностью платежных данных. Мошенники попросту украдут их и воспользуются, чтобы украсть еще больше денежных средств, сообщают «РИА Новости».

Вторая популярная схема — «уголовное дело». Наталья Касперская предупредила, что злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других органов. Затем они говорят о возбуждении уголовного дела против своей жертвы, чем пугают людей. В процессе разговора они стараются выманить личные данные, которые позволят украсть деньги.

Кроме того, нередко обманщики звонят от имени банка. Они сообщают, что мошенники якобы хотят оформить онлайн-кредит, а чтобы этого избежать, необходимо сделать то же самое. Жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга. Данную схему Касперская назвала «кредит на ваше имя плюс резервный счет».