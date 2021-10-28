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Как не лишиться денег и не влезть в долги: самые популярные схемы кражи мошенников

У мошенников разработано много различных схем для совершения противоправных действий, которые направлены на дистанционное воровство денежных средств. Как сообщает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, можно выделить три самых популярных плана обмана.
Как не лишиться денег и не влезть в долги: самые популярные схемы кражи мошенников

По словам эксперта, первую схему можно назвать «легкий заработок», которая работает путем рассылки, сулящей деньги, по электронной почте. В России таких писем миллионы. Работает это так: получатель сообщения переходит по ссылке и попадает на скам-сайт, где ему предлагают для получения денег оплатить «агентское вознаграждение».

Также люди, которые поверили в содержание письма и начали перевод, рискуют сохранностью платежных данных. Мошенники попросту украдут их и воспользуются, чтобы украсть еще больше денежных средств, сообщают «РИА Новости».

Вторая популярная схема — «уголовное дело». Наталья Касперская предупредила, что злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других органов. Затем они говорят о возбуждении уголовного дела против своей жертвы, чем пугают людей. В процессе разговора они стараются выманить личные данные, которые позволят украсть деньги.

Кроме того, нередко обманщики звонят от имени банка. Они сообщают, что мошенники якобы хотят оформить онлайн-кредит, а чтобы этого избежать, необходимо сделать то же самое. Жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на «резервный счет» для мгновенного погашения долга. Данную схему Касперская назвала «кредит на ваше имя плюс резервный счет».

Фото: freepik.com