Как не допустить распространения украденной личной информации и противостоять шантажу

Для начала следует изучить обстоятельства и требования, которые предъявляются жертве, и разобраться в ситуации с юридической точки зрения, считает эксперт. Например, требования, имеющие финансовый характер, могут быть квалифицированы как вымогательство или мошенничество.

Если же собеседник решил в личных целях зафиксировать какую-либо ситуацию и требует совершить «действия неимущественного характера», выход также есть. «В этом случае подобное деяние может быть квалифицировано как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, под которым понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ», — рассказал Миронов агентству «Прайм».

Важно не вестись на уловки мошенников, а прекратить общение и обратиться за помощью к специалистам. Для начала необходима консультация юриста, который поможет определить, в какие государственные структуры в вашем случае обращаться. Защищают права граждан органы внутренних дел, прокуратура, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и суд.