Как избавиться от тотального невезения и притянуть в свою жизнь удачу

Со всеми людьми происходят одинаковые события, считает специалист. «Эффективных достигаторов характеризует умение совершать поступки, которые приводят к успешным результатам. Безусловно, и они делают ошибки, но они их не повторяют. И в этом их принципиальное отличие от неудачников», — подчеркивает Дмитрий Синарев в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы разорвать порочный круг невезения, психолог посоветовал руководствоваться двумя тезисами. В первую очередь стоит понимать, что поражений не бывает, все дело в обратной связи. То есть что бы не происходило с человеком, надо принимать исключительно как ценный опыт, который нужно использовать в дальнейшей жизни. Кроме того, делая одно и то же, будет один и тот же результат.

«Соответственно, если что-то не устраивает — нужен другой алгоритм действий: обучайтесь, меняйте работу, место жительства, отношения. Думайте, делайте выводы и действуйте», — заключил Синарев.