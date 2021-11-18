Как долго безопасно использовать наушники, чтобы избежать проблем со слухом

Если не злоупотреблять использованием наушников не превышать норму, проблем со слухом возможно избежать, отмечает специалист в беседе с «Газетой.Ru». «При наличии кратковременных воздействий эти процессы обратимы, но при постоянной подверженности шуму человек может потерять слух. В связи с этим считается, что безопасное время прослушивания составляет от 15 до 30 минут в день», — предупредила Козлова.

Аналитик сообщила, что слуховой аппарат человека без вреда может воспринимать звуки интенсивностью до 80-85 Дб, а в наушниках параметры иногда достигают 110 Дб, это сравнимо с шумом от мотоцикла или рок-концерта. «Такие громкие звуки повреждают клетки, которые участвуют в передаче импульса от слухового аппарата к мозгу», — добавила врач.

В то же время возможна травма барабанной перепонки, которая обычно случается при усиленном вставлении аппаратуры в уши. «Также это может способствовать образованию серных пробок, поэтому, если вам приходится очень глубоко засовывать наушники для удовлетворительной функции, возможно, стоит задуматься о смене аксессуара», — посоветовала Козлова.