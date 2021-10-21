Как будут работать школы и детские сады в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства. «Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», — говорится в публикации.

Кроме того, в министерстве сообщили о подготовке документа, согласно которому школам рекомендуется объявить дополнительные каникулы в данный период. У школьников, которые учатся по четвертям, каникулы как раз выпадают на нерабочие дни. Распоряжение коснется учебных заведений с системой: 5 учебных недель и одна каникул. «По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке. В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», — уточняется в сообщении. Однако дистанционный формат обучения в эти дни не предусматривается.