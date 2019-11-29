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«Как брат с сестрой»: Светлана Бондарчук поздравила сына с 28-летием и поделилась семейными фотографиями

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей и Светлана Бондарчук

Фото: Instagram Светланы Бондарчук

Поклонники 50-летней Светланы Бондарчук восхищены ее моложавым видом и взрослым сыном.

В эту пятницу, 29 ноября, сын Светланы Бондарчук стал на год старше. «Мой любимый Сереженька, с днем рождения!!!», — обратилась к нему звездная мама под серией семейных снимков.

«Светик, с именинником», «Радости, любви, гармонии, удачи и везения во всем», «Вы как брат с сестрой», «Как это мило, когда у молодой мамы такой взрослый, достойный сын», «Поздравляю! Глядя на вас вместе невозможно конечно поверить что это мама и сын. Такой взрослый сын-дядя у такой хрупкой молодой женщины», «Как старшая сестра», «Вселенского здоровья Вашему сыну! И красивую маму с праздником — День рождения сына», «Какой сынище классный», «Глаза добрые у сыночка», «Какое счастливое богатство у вас — внучки. Они прекрасные», — обсуждают в комментариях.

У Светланы и ее экс-супруга Федора Бондарчука двое взрослых детей: Сергей и Варвара. Сын подарил им двух внучек — Маргариту и Веру.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

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