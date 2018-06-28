Кадры смертельного наезда на жену звезды КВН Егора Кирильчика и подробности трагедии шокировали Сеть

Пользователи Сети шокированы кадрами смертельного ДТП, которое произошло 25 июня в Туапсе. Местный бизнесмен, 45-летний Сергей Лебедев, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Outlander, сбил на пешеходном переходе 26-летнюю Марию Тимофееву, передает Lenta.ru.

Семья игрока команды КВН «Иркутск-350» Егора Кирильчика, приехавшая на отдых, шла на пляж. Молодая женщина была с детской коляской, когда внедорожник впечатал ее в дерево. Годовалый ребенок к счастью оказался на руках у отца — девочка заплакала незадолго до трагедии, и это спасло ей жизнь.

Муж пытался помочь, вызвали «Скорую», но от полученных травм Мария скончалась до приезда врачей. Видеозаписи с места происшествия сейчас обсуждаются в соцсетях. Виновник ДТП может избежать наказания, уверены пользователи.

Согласно информации, которой располагают правоохранительные органы, в момент аварии Лебедев был трезв. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Местные жители также уверяют, что бизнесмен регулярно нарушал правила дорожного движения, сообщает «РЕН-ТВ». Канал приводит фотографии из социальных сетей пережившего трагедию главы семейства.