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«Кадры слишком интимные»: бегуньи на чемпионате мира по легкой атлетике возмутились новым видом съемок

Соревнования мирового масштаба проходят в Катаре.

В Дохе, где в эти дни проходит чемпионат мира по легкой атлетике разгорелся скандал: бегуньи возмущены тем, что их снимали с интимных ракурсов. Так спортсменки отреагировали на нововведение: видеосъемку атлетов со всех ракурсов, сообщает издание Bild, публикуя кадры неприглядной видеофиксации.

Спортсменки решили, что кадры, где их показывают сзади и снизу, слишком интимные. Подобные «виды» доставили спортсменкам дискомфорт.

Джина Люкенкемпер (слева)

Фото: EAST NEWS

Джина Люкенкемпер из Германии отметила, что женщин не предупреждали о том, что их будут показывать настолько досконально. «Эти камеры не так уж хороши. Лично у меня есть неприятное ощущение от такой съемки, кадры слишком интимные», - заметила она.

Спортсменки через национальную Легкоатлетическую ассоциацию обратились с претензиями к IAAF. После получения жалобы организаторы чемпионата мира перешли лишь к крупным планам атлеток, а неприятные кадры удалили.

Фото: East News

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