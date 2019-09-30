«Кадры слишком интимные»: бегуньи на чемпионате мира по легкой атлетике возмутились новым видом съемок

В Дохе, где в эти дни проходит чемпионат мира по легкой атлетике разгорелся скандал: бегуньи возмущены тем, что их снимали с интимных ракурсов. Так спортсменки отреагировали на нововведение: видеосъемку атлетов со всех ракурсов, сообщает издание Bild, публикуя кадры неприглядной видеофиксации.

Спортсменки решили, что кадры, где их показывают сзади и снизу, слишком интимные. Подобные «виды» доставили спортсменкам дискомфорт.