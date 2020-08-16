Известный советский актер Николай Губенко ушел из жизни за день до своего 79-летия
В это воскресенье, 16 августа, ушел из жизни выдающийся советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и политический деятель Николай Николаевич Губенко. 17 августа ему бы исполнилось 79 лет. О смерти артиста сообщил в Facebook спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: «Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссёра и актёра. Мы потеряли опытного и мудрого коллегу-депутата. Сложно осознать... Соболезнования семье и коллегам. Светлая память».
Свои соболезнования родным и близким Николая Губенко выразил президент России Владимир Путин: «Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату. Николай Николаевич Губенко всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, Отечеству, был человеком удивительного, щедрого таланта, образцом честности и порядочности, искренности и верности своим принципам и в творчестве, и на общественном поприще».
Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года. В 1964 году, после окончания актерского факультета ВГИК (курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой) был принят в труппу Театра на Таганке, впоследствии став главным режиссером театра. С 21 ноября 1989 года занимал пост министра культуры СССР, который покинул 28 августа 1991 года. С 1992 года Николай Николаевич руководил театром «Содружество актеров Таганки». После распада СССР Николай Губенко также продолжал свою политическую деятельность, являлся депутатом Госдумы (1995-2003 год), депутатом и заместителем председателя Мосгордумы (2009-2020 год). В копилке Губенко множество актерских и режиссёрских работ. Среди самых известных — роль Коли Фокина в «Заставе Ильича», лейтенанта Голощекова в «Они сражались за Родину», Сергея Уварова в фильме «Прошу слова».
Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича Губенко.
Фото:Global Look Press
Видео: Москва 24
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!