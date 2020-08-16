Известный советский актер Николай Губенко ушел из жизни за день до своего 79-летия

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года. В 1964 году, после окончания актерского факультета ВГИК (курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой) был принят в труппу Театра на Таганке, впоследствии став главным режиссером театра. С 21 ноября 1989 года занимал пост министра культуры СССР, который покинул 28 августа 1991 года. С 1992 года Николай Николаевич руководил театром «Содружество актеров Таганки». После распада СССР Николай Губенко также продолжал свою политическую деятельность, являлся депутатом Госдумы (1995-2003 год), депутатом и заместителем председателя Мосгордумы (2009-2020 год). В копилке Губенко множество актерских и режиссёрских работ. Среди самых известных — роль Коли Фокина в «Заставе Ильича», лейтенанта Голощекова в «Они сражались за Родину», Сергея Уварова в фильме «Прошу слова».

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича Губенко.