26-летний известный шахматист и его 18-летняя подруга найдены мертвыми в Москве
Тела погибших от так называемого веселящего газа обнаружили на западе Москвы, сообщает агентство ТАСС. Тела обнаружил отец погибшей. Рядом с погибшими находились шарики с закисью азота, который может вызвать отравление.
В Москве найдены мертвыми пара шахматистов: 18-летняя Александра Вернигора и 26-летний Станислав Богданович. Рядом с телами нашли воздушные шары с веселящим газом. Вероятно, он и стал причиной их смерти pic.twitter.com/brTyB3DjfG— Лента.ру (@lentaruofficial) March 5, 2020
26-летний Станислав Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди молодых людей до 18 лет и чемпионом Украины по быстрым шахматам.
Его подруга Александра Вернигора также была профессиональной шахматисткой и состояла в ФИДЕ.
В ГСУ СК по Москве сообщили агентству ТАСС, что по факту обнаружения тел проводится доследственная проверка, хотя признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: City News Moskva/ Global Look press
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