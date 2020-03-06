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26-летний известный шахматист и его 18-летняя подруга найдены мертвыми в Москве

Станислав Богданович и его юная подруга Александра Вернигора погибли от отравления веселящим газом.

Тела погибших от так называемого веселящего газа обнаружили на западе Москвы, сообщает агентство ТАСС. Тела обнаружил отец погибшей. Рядом с погибшими находились шарики с закисью азота, который может вызвать отравление.

26-летний Станислав Богданович был серебряным призером чемпионата Европы по шахматам среди юношей до 12 лет, чемпионом Украины среди молодых людей до 18 лет и чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Его подруга Александра Вернигора также была профессиональной шахматисткой и состояла в ФИДЕ.

В ГСУ СК по Москве сообщили агентству ТАСС, что по факту обнаружения тел проводится доследственная проверка, хотя признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: City News Moskva/ Global Look press

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