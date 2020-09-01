Известный писатель Владислав Крапивин скончался в возрасте 81 года

1 сентября стало известно о смерти известного советского и российского писателя Владислава Крапивина, который всю жизнь создавал произведения, центральными героями которых были дети и и их роль в окружающем мире.

О кончине Крапивина сообщил Минздрав Екатеринбурга, где автор прожил большую часть жизни. Известно, что в июле писатель попал в больницу с подозрением на коронавирус и инсульт. Позже анализы опровергли инсульт, но подтвердили поражение легких, но COVID-19 не подтвердился по тестам, сообщает РИА Новости.

В начале августа Крапивина выписали в состоянии более плачевном, чем было до госпитализации, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину. Ему провели срочную операцию на ноге. Несколько раз писателя переводили из реанимации в обычную палату — и обратно. В итоге состояние заметно ухудшилось.

«Умер в 06.40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все. не выдержало сердце», — сообщила Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин — автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад». В одном из интервью писатель признался, что не считал свои работы и не знает точно, сколько романов, повестей и рассказов вышло из-под его пера.