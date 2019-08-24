24 августа пришло тревожное известие. Известный музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом в одну из московских клиник. По информации Telegram-канала Mash, артист находится в отделении шоковой терапии — его состояние оценивается как тяжелое. По словам супруги 68-летнего основателя группы «Звуки Му», ему стало плохо ночью, когда он находился в деревне в 130 километрах от Москвы. «Мы тащились из деревни своим ходом. Сейчас он в реанимации в шоковой терапии», — цитирует телеканал «360» Ольгу Мамонову.