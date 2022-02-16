Известный математик по формулам рассчитал срок окончания пандемии коронавируса
Мохаммад Сидик Афган известная персона. Программы о нем выходили в эфир ТВ уже несколько десятков лет назад. Математик появился в ток-шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать, как он по формулам высчитал события на ближайшие 50 лет и сроки окончания пандемии коронавируса.
В студии на большом стенде он попытался объяснить экспертам и зрителям, как работает его метода, но присутствующие его не поняли.
Фото: Кадр программы «Пусть говорят»/ Первый канал
В студии резонно поинтересовались, что человечеству ждать в ближайшее время. «Коронавирус — оружие XXI века. До 2025 года войны не будет», — заявил он, но отказался раскрыть детали своей раскладки до 2065 года.
Тогда эксперты заявили, что свои формулы Мохаммад Сидик Афган понимает только сам, но конкретики для общества они не дают. На что математик обиделся, заявив, что ему не дали озвучить все свои данные.
Слово взял Бедрос Киркоров, отметивший, что все главные для цивилизации события достаточно четко уже описала Ванга.
Фото: Кадр видео с youtube-канала «Советские телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД»
Мохаммад Сидик Афган родился в Афганистане в 1958 году в обеспеченной семье. С детства у него была тяга к точным наукам. Получив образование на родине, он отправился учиться еще и в СССР, где окончил два вуза.
Его математический склад ума восхищал: он в рекордно короткие сроки выполняет сложнейшие вычисления.
О своей методике расчета будущих событий Афган рассказал еще 30 лет назад. Он предсказывал политические события в России начала 1990-х годов, политические волнения на Украине и другие яркие события. Многие поддерживают его методику, но у многих она вызывает скепсис.
Фото: кадр ток-шоу «Пусть говорят»/ Первый канал, кадр видео с youtube-канала «Советские телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД»