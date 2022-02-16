Известный математик по формулам рассчитал срок окончания пандемии коронавируса

Мохаммад Сидик Афган известная персона. Программы о нем выходили в эфир ТВ уже несколько десятков лет назад. Математик появился в ток-шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать, как он по формулам высчитал события на ближайшие 50 лет и сроки окончания пандемии коронавируса.

В студии на большом стенде он попытался объяснить экспертам и зрителям, как работает его метода, но присутствующие его не поняли.