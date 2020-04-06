Известный фрик-блогер Павел Петель погиб в ДТП

Родные и друзья Павла забили тревогу, когда он несколько дней назад перестал созваниваться с ними. И только тогда выяснилось, что погибшим в аварии в Подольске оказался он.

Вот что о поисках Павла Петеля писал его друг Сергей Остриков.

«4 апреля Павел (@petelhouse) пропал без вести. Утром того дня он как иностранный гражданин отправился в Миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы в РФ. После прохождения всех процедур Павел отписался в 12:42, что все прошло успешно и что он садится в групповую машину для того, чтобы поехать обратно к метро. С 12:43 Павел более не появлялся онлайн и не был дома, что ему крайне не свойственно. Заявление в полицию написано и зарегистрировано, обращение в LizaAlert оформлено. В квартире Павла полиция уже также побывала – изъяла зубную щетку для образца ДНК. В день пропажи был одет в светлый свитер грубой вязки, серую жилетку и серую кепку. Человек не мог никуда уехать «просто так», так как дома у него живет кот. С любыми наводками просьба обращаться в мой аккаунт», — сообщение ky опубликовал несколько дней назад.