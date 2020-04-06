Известный фрик-блогер Павел Петель погиб в ДТП
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Известный фрик-блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье. Страшна авария произошла еще 4 апреля, но известно о ней стало только сегодня.
Родные и друзья Павла забили тревогу, когда он несколько дней назад перестал созваниваться с ними. И только тогда выяснилось, что погибшим в аварии в Подольске оказался он.
Вот что о поисках Павла Петеля писал его друг Сергей Остриков.
«4 апреля Павел (@petelhouse) пропал без вести. Утром того дня он как иностранный гражданин отправился в Миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы в РФ. После прохождения всех процедур Павел отписался в 12:42, что все прошло успешно и что он садится в групповую машину для того, чтобы поехать обратно к метро. С 12:43 Павел более не появлялся онлайн и не был дома, что ему крайне не свойственно. Заявление в полицию написано и зарегистрировано, обращение в LizaAlert оформлено. В квартире Павла полиция уже также побывала – изъяла зубную щетку для образца ДНК. В день пропажи был одет в светлый свитер грубой вязки, серую жилетку и серую кепку. Человек не мог никуда уехать «просто так», так как дома у него живет кот. С любыми наводками просьба обращаться в мой аккаунт», — сообщение ky опубликовал несколько дней назад.
На Симферопольском шоссе Mercedes на скорости около 200 км/ч врезался в фуру возле заправки, сообщает Mash и публикует страшные кадры с места аварии. Кроме водителя и Павла Петеля в машине были еще два человека, один из них выжил. Блогер ехал на переднем сидении, шансов спастись у него не было.
Известно, что Петель ехал на попутке из миграционного центра в Сахарово в Москву. У Павла было гражданство Украины, и у России у него близких родственников нет.
Сергей Остриков подтвердил гибель друга и отметил, что с похоронами возникнут проблемы.
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Получено подтверждение из морга. Павел погиб. Я не знаю, что делать. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину скорее всего не отправят. Родственники при закрытых границах скорее всего не смогут приехать из Украины. Наверное, надо делать кремацию, но как передать документы на это решение из другой страны? Может быть есть кто-то подкованный в этой непростой теме в это непростое время, кто мог бы проконсультировать или помочь? Любимый Пашин кот #Хромик к своему счастью не понимает, что случилось. Но вопрос с его новым домом также надо срочно решать. Я очень люблю Хромика, но у меня сильнейшая аллергия на кошек, забрать не смогу. Если вы готовы подарить свою заботу не очень ручному 8-летнему коту с пугливым уличным характером, пожалуйста, напишите мне пару фраз, почему именно у вас Хромику будет хорошо. Паша бы не хотел, чтобы он оказался в случайных руках.
Павел Петель стал известным, благодаря своим экстравагантным образам. Петель часто шокировал публику, появляясь в женской одежде и с ярким макияжем — но с бородой. Его даже прозвали русской Кончитой Вурст.
Петель также вел несколько каналов в YouTube: один он вел в образе экстравагантной богачки, а на другом читал стихи и рассуждал о бытии.
Кстати, в последнее время Петель сменил амплуа: он удалил свой старый откровенный аккаунт в социальной сети, и стал вести «домашний» блог с множеством снимков своей уютной квартиры и любимым котом.
Редакция Passion.ru выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям Павла Петеля.
Фото: Instagram
Видео: Первый канал
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