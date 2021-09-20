Известный антипрививочник скончался от коронавируса

Алан Стил регулярно дезинформировал своих подписчиков в Twitter касательно пандемии, ограничений и способов защиты. Однако, заболев в августе, финансист не сразу признался своим читателям в борьбе с вирусом. «Вы, возможно, удивитесь, почему меня долго не было. Около двух недель я боролся с ковидом, но проиграл и с тех пор я нахожусь на кислороде в больнице. Сегодня переезжаю в реанимацию. Это одна отвратительная болезнь. Скрестив пальцы, я пройду через это», — написал Стил в личном аккаунте Сети.

За несколько часов до того, как Алана поместили на аппарат искусственной вентиляции легких, он велел друзьям «держать пальцы скрещенными». Однако победить болезнь мужчине не удалось. Об этом сообщает Daily Mail.