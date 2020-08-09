Известная итальянская актриса умерла на 101-м году жизни

Популярность к Франке Валери пришла после выхода дебютного кинофильма Федерико Феллини «Огни варьете», вышедший в широкий прокат в 1950 году. Франке удалось поработать со многими именитыми итальянскими режиссерами, такими как Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Попробовав себя на телевидении, Валери начала писать сценарии для сериалов. Известно, что, будучи поклонницей оперы, Франка Валери попробовала свои силы в режиссуре и поставила несколько классических оперных постановок. 8 мая 2020 года актриса стала лауреатом национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за выдающуюся карьеру в кинематографе.