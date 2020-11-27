Изменения правил сдачи на водительские права анонсировали в России
С 2021 года процесс сдачи теоретической части экзамена будут записывать на видеокамеры. Кроме того, в правилах указано, что рабочее место экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители». Изменения должны вступить в силу с 1 апреля следующего года.
Фото: pixabay.com
Как объяснил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Николай Шеюхин, Госавтоинспекция может разрешить использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене. При этом, когда такие автомобили появятся на испытаниях, он не уточнил.
Ожидается, что система будет закладывать маршрут и озвучивать его кандидату в водители. Она также будет оценивать все его действия. Инспектор сможет контролировать работу системы. Как пишет РИА Новости, систему настроят как программу навигаторов.
Ранее опрос, проведенный австралийскими специалистами, позволил сделать неожиданные выводы. Оказалось, что водители маленьких автомобилей более склонны к агрессии на дорогах.
Фото: pixabay.com
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