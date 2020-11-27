Изменения правил сдачи на водительские права анонсировали в России

Ожидается, что система будет закладывать маршрут и озвучивать его кандидату в водители. Она также будет оценивать все его действия. Инспектор сможет контролировать работу системы. Как пишет РИА Новости, систему настроят как программу навигаторов.

Ранее опрос, проведенный австралийскими специалистами, позволил сделать неожиданные выводы. Оказалось, что водители маленьких автомобилей более склонны к агрессии на дорогах.