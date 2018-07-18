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Избившего DJ Smash экс-депутата приговорили к двум годам лишения свободы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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DJ Smash (Андрей Ширман)

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18 июля в Перми состоялось финальное заседание суда, на котором обидчикам Андрея Ширмана (известного как DJ Smash) был зачитан приговор.

В середине февраля этого года в одном из ночных клубов Перми произошел крупный скандал: мужчина, в котором другие гости вечеринки узнали экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, избил известного музыканта — DJ Smash (в миру — Андрея Ширмана). Знаменитость получил многочисленные травмы и сразу после восстановления попытался добиться справедливости, обратившись в суд.

Андрею помогал давний друг — рэпер Тимати, который не только резко раскритиковал Телепнева в Сети, но и посетил несколько судебных заседаний вместе с Ширманом. В итоге 18 июля экс-депутат и его друг, также участвовавший в нападении на диджея, получили реальные сроки за решеткой.

Любопытно, что 37-летний Александр Телепнев имеет два высших образования, профессионально занимается спортом, является мастером спорта и обладателем титула чемпиона Кубка России по рукопашному бою. Женат, воспитывает дочь.

Фото и видео: Instagram

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