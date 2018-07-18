Избившего DJ Smash экс-депутата приговорили к двум годам лишения свободы

Андрею помогал давний друг — рэпер Тимати, который не только резко раскритиковал Телепнева в Сети, но и посетил несколько судебных заседаний вместе с Ширманом. В итоге 18 июля экс-депутат и его друг, также участвовавший в нападении на диджея, получили реальные сроки за решеткой.