Избившего DJ Smash экс-депутата приговорили к двум годам лишения свободы

В середине февраля этого года в одном из ночных клубов Перми произошел крупный скандал: мужчина, в котором другие гости вечеринки узнали экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, избил известного музыканта — DJ Smash (в миру — Андрея Ширмана). Знаменитость получил многочисленные травмы и сразу после восстановления попытался добиться справедливости, обратившись в суд.
Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием к колонии-поселении каждому, квалификация со.112 ч.2 п. г,д УК РФ. Спасибо всем кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату @timatiofficial за неоценимый вклад. Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова , в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.
Андрею помогал давний друг — рэпер Тимати, который не только резко раскритиковал Телепнева в Сети, но и посетил несколько судебных заседаний вместе с Ширманом. В итоге 18 июля экс-депутат и его друг, также участвовавший в нападении на диджея, получили реальные сроки за решеткой.
Любопытно, что 37-летний Александр Телепнев имеет два высших образования, профессионально занимается спортом, является мастером спорта и обладателем титула чемпиона Кубка России по рукопашному бою. Женат, воспитывает дочь.
Фото и видео: Instagram