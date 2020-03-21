Из-за коронавируса в Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки

Карантинные мероприятия, связанные с эпидемией коронавируса, коснулись московских фитнес-клубов. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой, опубликованному на сайте столичного управления Роспотребнадзора, с 21 марта объекты физической культуры и спорта закрыты для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. «Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — сообщается в документе.

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