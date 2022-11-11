Из-за долгов за ЖКХ могут изъять автомобиль

Около 5% москвичей имеют долги по оплате услуг ЖКХ. Как сообщает «Мосэнергосбыт», размер пеней по задолженностям за 2022 год составил 1,2 млрд рублей. Каждый месяц к этой сумме в компании прибавляют по 1,5 тысячи рублей с каждого должника.

Решить проблему с неплательщиком можно двумя путями. При первом – компания не обращается в суд, но сокращает объём предоставленных услуг. Например, могут на время отключить горячую воду, предварительно уведомив человека.

Если управляющей компании не удаётся решить все мирным путём с должником, то она имеет право начать судебное разбирательство, и, к слову, в этом случае у приставов полномочий значительно больше. Например, в 2020 году жителя Москвы, проживающего в двухкомнатной квартире, переселили в однушку из-за долгов в размере 400 тыс. рублей.

Также в 2021 году у москвича, задолжавшего 175 тысяч рублей за оплату квартиры, был изъят элитный автомобиль. Но, после эвакуации машины, средства на погашение долга сразу нашлись.