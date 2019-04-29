Из лагеря для беженцев на страницы глянца: Халима Аден стала первой моделью в буркини в журнале Sports Illustrated

Впервые в истории журнала Sports Illustrated Swimsuit на его страницах появилась модель в хиджабе и буркини.
Красавица кенийско-сомалийского происхождения рассказала, что шесть лет провела в лагере для беженцев: «Разве я могла представить, что я вырасту и исполню свою мечту — буду сниматься для Sports Illustrated в одном из самых красивых мест Кении».
Халима становиться первой не впервые: когда модели было 19 лет, она стала первой женщиной в хиджабе на конкурсе «Мисс Миннесота». Сейчас она работает в престижном агентстве IMG и борется за права женщин.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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