Из бизнеса в блогинг: Илон Маск подумывает покинуть руководящий пост в компании SpaceX

«Подумываю о том, чтобы уйти с работы и заняться блогерством на полный рабочий день», — написал миллиардер в своем аккаунте в Twitter.

Илон Маск — основатель компании Space X, а также главный идейный вдохновитель компании Tesla, которые в общей сложности приносят ему огромное состояние. Сам же Маск признан самым богатым человеком в мире за всю историю — его состояние насчитывает около $300 миллиардов.

Вряд ли, конечно, предприниматель решит отойти от дела, которое приносит ему большой доход, в пользу занятия блогингом, но подписчики поддержали инициативу и стали предлагать возможные сценарии развития его «новой» карьеры. Кто-то предложил Маску завести свой собственный канал на YouTube или начать играть в компьютерные игры в формате онлайн на стриминговых платформах.

Можно смело заявить, что «блогером» миллиардеру удалось стать уже сейчас, даже без особого углубления в профессию. За его высказываниями в социальной сети Twitter следят более 65 миллионов человек со всего мира.