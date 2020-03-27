ИВЛ для четырех человек и мощные фильтры: в России создали новые аппараты для помощи в борьбе с коронавирусом
Вероника Скворцова поделилась успехом российских врачей.
В пятницу, 27 марта, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила об инновационном аппарате ИВЛ, созданном российскими специалистами.
«Нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов», — цитирует ее слова агенство ТАСС.
В отличие от зарубежных аналогов, отечественная система оснащена специальными бактерицидными фильтрами, на 99,9% защищающих пациентов от бактерий и вирусов, а также может обслуживать двух-четырех человек одновременно.
Фото и видео: Instagram
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