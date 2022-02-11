Россияне рассказали, что предпочитают слушать в течение дня

18% делают выбор в пользу разговорных шоу в эфире радиостанций, в половине случаев причина тому скрывается в желании лучше разбираться в политической аналитике. Еще 16% россиян слушают аудиокниги, а остальные (14%) — подкасты. Что касается последних, среди популярных тем лидируют политика и история (29%), философия и литература (17%) и интервью (12%).

По информации Rambler&Co, аудиоконтент наиболее актуален во время поездок на машине (37%) или при выполнении домашних дел (24%). Кроме того, 13% респондентов не могут без фоновой музыки, по 9% предпочитает аудио на работе или перед сном, 6% и 2% — во время прогулок и занятий спортом соответственно.