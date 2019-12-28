Исполнительница роли Лолиты из одноименного фильма Стэнли Кубрика ушла из жизни в возрасте 73 лет
СМИ сообщили о смерти актрисы Сью Лайон.
Американская актриса Сью Лайон, прославившаяся после выхода на экраны фильма Стэнли Кубрика «Лолита» умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила газета «The New York Times» со ссылкой на друга артистки Фила Сиракопулоса. Издание отмечает, что в последнее время актриса сильно болела.
Фрагмент из фильма Стэнли Кубрика "Лолита"
Роль Лолиты, которую 14-летняя Сью Лайон исполнила в экранизации одноименного романа Владимира Набокова, принесла ей премию «Золотой глобус». Всего в фильмографии актрисы более 25 ролей в кино и сериалах.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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