Исполнительница народных песен Александра Стрельченко ушла из жизни в возрасте 81 года, об этом сообщили в театре «Русская песня». Артистка боролась с болезнью Паркинсона и последствиями аварии, в которую попала с мужем в 1990-х годах.
В сообщении театра говорится: «Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил», -цитату приводит агентство ТАСС.
В последние годы, когда проблемы со здоровьем стали проявляться все сильнее, Александра Стрельченко вела закрытый образ жизни, не давала интервью. Она говорила, что хочет запомнится зрителям красивой.
Артистка выступала не только на сцене, но и записывала песни для известных фильмов, среди них «Пришел солдат с фронта», «Война и мир» и другие.
Текст: Галина Нежнева
Фото: кадры программ на ТВ
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