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Исполнитель хита «Тает лед» Юрий Бардаш стал отцом во 2-й раз и показал фото жены с дочкой

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Елизавета Коцюба и Георгий Бардаш

Фото: Facebook

Основатель и солист нашумевшей группы «Грибы», прославившейся благодаря хиту «Тает лед», Юрий Бардаш сообщил о рождении первого ребенка от своей нынешней супруги.

Юрий Бардаш опубликовал в Instagram фото жены Елизаветы Коцюбы с новорожденной дочерью на груди. «Через покаяние нам даруется прощение, а значит преображению быть. Сара», — написал музыканти продюсер.

Напомним, что Юрий Бардаш женился спустя два года после расставания с первой супругой, певицей Луной минувшим летом. Его избранницей стала модель Елизавета Коцюба, которую можно было видеть в клипе на песню Макса Барских «Берега» и в рекламе ювелирного бренда PATOKA JWLR.

Ранее поклонники Бардаша отмечали, что его новая избранница похожа на его бывшую супругу Кристину, выступающую под псевдонимом Луна. С ней он развелся в 2018 году после девяти лет отношений, назвав в качестве причины расставания ее измену. У экс-супругов подрастает восьмилетний сын Георгий.

Фото: instagram

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