Исполнитель хита «Тает лед» Юрий Бардаш стал отцом во 2-й раз и показал фото жены с дочкой
Фото: Facebook
Юрий Бардаш опубликовал в Instagram фото жены Елизаветы Коцюбы с новорожденной дочерью на груди. «Через покаяние нам даруется прощение, а значит преображению быть. Сара», — написал музыканти продюсер.
Напомним, что Юрий Бардаш женился спустя два года после расставания с первой супругой, певицей Луной минувшим летом. Его избранницей стала модель Елизавета Коцюба, которую можно было видеть в клипе на песню Макса Барских «Берега» и в рекламе ювелирного бренда PATOKA JWLR.
Ранее поклонники Бардаша отмечали, что его новая избранница похожа на его бывшую супругу Кристину, выступающую под псевдонимом Луна. С ней он развелся в 2018 году после девяти лет отношений, назвав в качестве причины расставания ее измену. У экс-супругов подрастает восьмилетний сын Георгий.
Фото: instagram
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