Исполнитель хита «Тает лед» Юрий Бардаш стал отцом во 2-й раз и показал фото жены с дочкой

Напомним, что Юрий Бардаш женился спустя два года после расставания с первой супругой, певицей Луной минувшим летом. Его избранницей стала модель Елизавета Коцюба, которую можно было видеть в клипе на песню Макса Барских «Берега» и в рекламе ювелирного бренда PATOKA JWLR.

Ранее поклонники Бардаша отмечали, что его новая избранница похожа на его бывшую супругу Кристину, выступающую под псевдонимом Луна. С ней он развелся в 2018 году после девяти лет отношений, назвав в качестве причины расставания ее измену. У экс-супругов подрастает восьмилетний сын Георгий.