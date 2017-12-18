Как порадовать себя в Новый год и не попасть в неприятную историю.

Создать новогоднее настроение в этом месяце поможет прогулка по парку. «Зарядье», Сад «Эрмитаж», Парк Горького, Таганский и Измайловский, парк Победы на Поклонной горе — именно там жители и гости столицы услышат поздравления звезд с 25 декабря по 11 января, а в ночь с 31 декабря на 1 января получат возможность повеселиться в отличной компании.

В преддверии Нового года и Рождества из громкоговорителей на территориях парков будут звучать теплые слова в исполнении звезд кино, театра и эстрады: Стаса Намина, Ирины Апексимовой, Алисы Гребенщиковой и многих других. «Мы подумали, что москвичам и гостям города будет приятно услышать новогодние поздравления от любимых артистов. Надеемся, посетители столичных парков смогут их узнать по голосам, звучащим из динамиков», — сообщила пресс-служба департамента культуры города.

В парке «Зарядье» эти записи можно услышать уже сегодня. А еще — начать отмечать научный Новый год: тематические лекции и мастер-классы решили проводить с 17 декабря по 8 января.

Власти Москвы также предупредили, что в период новогодних каникул, а также за несколько недель до них возрастает риск стать жертвой мошенников. «Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности у ​людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу», — напоминает Роспотребнадзор.

Если вы решили пригласить домой Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, к этому нужно хорошенько подготовиться. «Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов. При возникновении малейшего подозрения лучше найти объявление, вызывающее больше доверия», — рекомендуют юристы ведомства. О том, что любой договор нужно читать очень внимательно перед его подписанием, не устают говорить юристы.

Фото: globallookpress