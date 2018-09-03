Ирина Аллегрова отменила концерт в Подмосковье из-за болезни

2 сентября жители подмосковного Одинцово отмечали День города. На концерте в честь этого события должна была выступить и певица Ирина Аллегрова, однако за несколько часов до ее выхода на сцену глава Одинцовского района Андрей Иванов написал в своем Instagram: «К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни — у певицы поднялась высокая температура».

Что именно случилось со звездой, он уточнять не стал. По слухам, Ирина Александровна просто сильно простудилась. Поклонники были расстроены (многие хотели прийти на концерт только ради Аллегровой), но, впрочем, пожелали ей скорейшего выздоровления.