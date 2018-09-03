logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ирина Аллегрова отменила концерт в Подмосковье из-за болезни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ирина Аллегрова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
66-летняя Ирина Аллегрова не смогла выступить в подмосковном Одинцово из-за плохого самочувствия.

2 сентября жители подмосковного Одинцово отмечали День города. На концерте в честь этого события должна была выступить и певица Ирина Аллегрова, однако за несколько часов до ее выхода на сцену глава Одинцовского района Андрей Иванов написал в своем Instagram: «К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить на Дне города Одинцово из-за болезни — у певицы поднялась высокая температура».

Что именно случилось со звездой, он уточнять не стал. По слухам, Ирина Александровна просто сильно простудилась. Поклонники были расстроены (многие хотели прийти на концерт только ради Аллегровой), но, впрочем, пожелали ей скорейшего выздоровления.

Певицу заменил участник шоу «Главная сцена» и «Голос» Юрий Кононов. Также перед жителями выступили Анастасия Стоцкая, рэпер Джиган и танцор Евгений Папунаишвили.

Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Victor Lisitsin, Viktor Pogontsev / Global Look Press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое