Иосиф Кобзон лег на обследование в онкоцентр

Несмотря на страшный диагноз, Иосиф Кобзон регулярно появляется на светских мероприятиях, выступает и ездит на гастроли. А 18 июня ряд российских СМИ сообщил, что народному артисту стало хуже и он обратился за медицинской помощью в один из московских онкоцентров.

Впрочем, позже госпитализацию Иосифа Давыдовича прокомментировали в Госдуме. Помощница депутата Варвара Виноградова сообщила РБК, что «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича». Другой помощник Кобзона пояснил, что речь идет о плановом обследовании.