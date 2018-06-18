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Иосиф Кобзон лег на обследование в онкоцентр

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Иосиф Кобзон

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Российские СМИ сообщили, что 80-летний Иосиф Кобзон был замечен в одном из московских онкоцентров.

Несмотря на страшный диагноз, Иосиф Кобзон регулярно появляется на светских мероприятиях, выступает и ездит на гастроли. А 18 июня ряд российских СМИ сообщил, что народному артисту стало хуже и он обратился за медицинской помощью в один из московских онкоцентров.

Впрочем, позже госпитализацию Иосифа Давыдовича прокомментировали в Госдуме. Помощница депутата Варвара Виноградова сообщила РБК, что «нет оснований беспокоиться за жизнь Иосифа Давыдовича». Другой помощник Кобзона пояснил, что речь идет о плановом обследовании.

Напомним, онкологический диагноз был поставлен Иосифу Кобзону в 2005 году. Он перенес две операции, а с 2009 года певец находится под постоянным наблюдением специалистов.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool / Global Look Press

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