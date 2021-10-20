Инвестиции, собственный бизнес и другие: россияне назвали способы разбогатеть

О важности образования для получения высоких доходов говорили 56,7% опрошенных, а 44,8% участников считают, что золотая жила находится в собственном бизнесе.

Тогда как 38,6% респондентов заявили, что путь к богатству лежит через инвестиции на фондовом рынке. Доля россиян с данным мнением заметно увеличилась, поскольку в 2019 году она составляла 26,6% участников, а в 2020 году — 29,5%.

Как сообщают «РИА Новости», больше всего рассматривать инвестиции в качестве способа повышения дохода готовы молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, их количество составляет 57,9% участников. От 40 до 50 лет такой способ признают 44% опрошенных.

«Если говорить о географических различиях, больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону», — говорится в документе экспертов.

Исследование проводилось в сентября текущего года и затронуло 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.