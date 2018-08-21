Индийская звезда «Гарри Поттера» вышла замуж за возлюбленного-иноверца, несмотря на отречение своей семьи

Английская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, сыгравшая Падму Патил в четырех частях «поттерианы», на днях стала супругой своего возлюбленного. Пара устроила две свадьбы — одну в традициях своего народа, а другую в симфоническом зале в Великобритании.

«Моя собственная королевская свадьба. Спасибо всем, кто провел этот вечер вместе с нами. Начинается время счастья с тобой, моя любовь. Мы сделали это», — поделилась эмоциями актриса в своем микроблоге.