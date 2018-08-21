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Индийская звезда «Гарри Поттера» вышла замуж за возлюбленного-иноверца, несмотря на отречение своей семьи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Афшан Азад с мужем

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30-летняя Афшан Азад сыграла сразу две свадьбы с давним бойфрендом по имени Набил.

Английская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, сыгравшая Падму Патил в четырех частях «поттерианы», на днях стала супругой своего возлюбленного. Пара устроила две свадьбы — одну в традициях своего народа, а другую в симфоническом зале в Великобритании.

«Моя собственная королевская свадьба. Спасибо всем, кто провел этот вечер вместе с нами. Начинается время счастья с тобой, моя любовь. Мы сделали это», — поделилась эмоциями актриса в своем микроблоге.

Афшан и Набилу пришлось пройти в буквальном смысле через множество испытаний перед тем, как они смогли стать супругами. Дело в том, что девушка воспитывалась в мусульманской семье, и ее родственники хотели видеть рядом с ней только мужчину их веры. Однако Афшан влюбилась в Набила, который исповедует индуизм. Родные пытались образумить единственную дочь (среди четверых детей), но выбрала для этого радикальные меры. Восемь лет назад Афшан заявила в полиции, что отец и старший брат регулярно избивают ее.

В итоге брат Азад был осужден на полгода тюремного заключения. Неизвестно, наладились ли отношения актрисы с семьей сейчас, но за несколько дней до свадьбы счастливая невеста от души благодарила и друзей, и близких.

Фото и видео: Instagram

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