Индексация маткапитала, налоги для миллионеров и другие нововведения в России с 1 января

Посредством социального вычета будет возможно вернуть часть средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. А для получения инвестиционного и имущественных вычетов по НДФЛ станет достаточно заполнения необходимой информации в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Физические лица с доходом более миллиона рублей в следующем году должны будут заплатить 13% налога с полученного дохода. А 15% придется выложить тем, кто выручил более 5 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, собранные средства направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

С 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен до 13 890 рублей в месяц, тогда как сегодня МРОТ равен 12 792 рублям. Также увеличится прожиточный минимум и составит в среднем по стране 12 654 рубля. В частности, трудоспособному населению полагается 13 793 рубля, детям — 12 274 рубля, а пенсионерам — 10 882 рубля. Вместе с тем пожилым людям больше не придется посещать Пенсионный фонд, поскольку доплаты будут производиться автоматически. ПФР вдобавок станет оповещать женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о формировании пенсии.

В феврале будет пересмотрен и размер материнского капитала, его проиндексируют по фактической, а не по прогнозной инфляции. На данный момент сумма выплат составляет 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей на второго.

По всей стране передавать самостоятельно показания о потреблении электроэнергии станет не нужно, так как будут установлены умные счетчики, передающие показания в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Кроме того, в Госдуме подготовили и следующие изменения: узнать о льготах будет возможно в МФЦ; появится индивидуальный рейтинг заемщиков, влияющий на одобрение кредитов; до 5000 рублей увеличится лимит «Пушкинской карты»; зоопарки, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии; на сайте Ростуризма введут специальный реестр проверенных турагентов и появится категория «сельский туризм», курортный сбор за отдых в Краснодарском крае составит от 30 до 50 рублей в сутки, во всех субъектах РФ начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.