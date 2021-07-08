Игорь Верник оказался в больнице из-за проблем с сердцем
57-летний Игорь Верник оказался в одной из столичных клиник из-за проблем с сердцем, сообщает телеграм-канал «112». Здесь артисту проведут плановую коронографию. После врачи выработают стратегию лечения.
Представители артиста пока не прокомментировали новость о его госпитализации. Впрочем, Верник не любит распространяться о проблемах со здоровьем.
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Фото: www.instagram.com/ivernik
В личном блоге Игорь Верник всегда показывает себя бодрым и здоровым.
Осенью 2019 года Игорь Верник попал в больницу из-за болей в желудке. Тогда поклонники и друзья, обеспокоенные его состоянием, принялись писать ему сообщения с поддержкой. Вскоре на странице артиста в Instagram появилось видео, в котором он бодро танцует. Тогда Верник опроверг сведения, что проходил лечение.
Игорь Верник заслуженный артист РФ, служит в МХАТ им. Чехова. Актер сыграл в 122 фильмах и сериалах, среди них «Содержанки», «Цой», «Псих» и другие.
Фото и видео: Instagram
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