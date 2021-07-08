Игорь Верник оказался в больнице из-за проблем с сердцем

57-летний Игорь Верник оказался в одной из столичных клиник из-за проблем с сердцем, сообщает телеграм-канал «112». Здесь артисту проведут плановую коронографию. После врачи выработают стратегию лечения.

Представители артиста пока не прокомментировали новость о его госпитализации. Впрочем, Верник не любит распространяться о проблемах со здоровьем.