logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Игорь Петренко перестал скрывать имя пятого ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Игорь Петренко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Бывший муж Екатерины Климовой рассекретил имя новорожденной дочери.

20 января 41-летний Игорь Петренко в пятый раз стал отцом: его 28-летняя супруга Кристина Бродская родила ему девочку. Малышка стала третьей по счету дочерью для многодетного мужчины. Сегодня актер признался, что кроху назвали Евой.

«По секрету скажу — Ева. А средняя у нас Машенька. Старшие девочки не ревнуют. Они у нас чудесные, помогают! Каролинка стала взрослеть на глазах. Я счастлив», — рассказал Игорь в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.

Полное имя старшей, четырехлетней дочери актера — София-Каролина. Имен его младшей и средней дочерей поклонники не знали долгое время: мужчина неохотно делится с окружающими подробностями своей жизни. Известно, что он предпочитает присутствовать на родах жены и с закрытыми глазами умеет менять подгузники детям.

Старшие дети — двенадцатилетний Матвей и десятилетний Корней от брака с Екатериной Климовой — живут с мамой.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке