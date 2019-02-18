Игорь Петренко перестал скрывать имя пятого ребенка

20 января 41-летний Игорь Петренко в пятый раз стал отцом: его 28-летняя супруга Кристина Бродская родила ему девочку. Малышка стала третьей по счету дочерью для многодетного мужчины. Сегодня актер признался, что кроху назвали Евой.
«По секрету скажу — Ева. А средняя у нас Машенька. Старшие девочки не ревнуют. Они у нас чудесные, помогают! Каролинка стала взрослеть на глазах. Я счастлив», — рассказал Игорь в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.
Полное имя старшей, четырехлетней дочери актера — София-Каролина. Имен его младшей и средней дочерей поклонники не знали долгое время: мужчина неохотно делится с окружающими подробностями своей жизни. Известно, что он предпочитает присутствовать на родах жены и с закрытыми глазами умеет менять подгузники детям.
Старшие дети — двенадцатилетний Матвей и десятилетний Корней от брака с Екатериной Климовой — живут с мамой.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram