Игорь Петренко перестал скрывать имя пятого ребенка

20 января 41-летний Игорь Петренко в пятый раз стал отцом: его 28-летняя супруга Кристина Бродская родила ему девочку. Малышка стала третьей по счету дочерью для многодетного мужчины. Сегодня актер признался, что кроху назвали Евой.

«По секрету скажу — Ева. А средняя у нас Машенька. Старшие девочки не ревнуют. Они у нас чудесные, помогают! Каролинка стала взрослеть на глазах. Я счастлив», — рассказал Игорь в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.