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Игорь Николаев, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Игоря Николаева

Фото: Фото из Instagram Игоря Николаева
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Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества.

С самого утра наша редакционная Instagram-лента пестрит архивными фотографиями любимых артистов в военной форме, семейными фотоснимками знаменитых красавиц с мужьями и сыновьями и самыми теплыми словами поздравлений.

«Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты!😱😂С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! УРРРАААА!!!» — показал Игорь Николаев архивное фото.

«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 🇷🇺Радости, мира и благоденствия! Низкий поклон и уважение тем, кто ценой собственной жизни защищает свою родную землю. Пускай здоровье наполняет тело, а твердость характера остается неизменным!» — написал Александр Серов.

Поклонники Филиппа Киркорова поздравили его видео, смонтированным из выступлений певца с отцом, Бедросом Киркоровым. В свою очередь, артист опубликовал это видеопоздравление в своем микроблоге.

«Дорогие наши Защитники Отечества!!!!От всей души вас поздравляю с Праздником!!!💖Будте счастливы, а мы будем спокойны под вашей защитой!!!🙏От Виктора тоже всем поздравления!!!💪», — написала Наталья Сенчукова под фотографией своего любимого супруга Виктора Рыбина.

«В глубине моей души мне бы, конечно, хотелось,чтобы существовало фото, на котором были бы запечатлены мой папа, мой брат и мой сын все вместе. Но такой нет. Поэтому делюсь с вами моим самым маленьким защитником❤️ С праздником!» — написала Милана Тюльпанова.

Максим Галкин опубликовал видео-поздравление от своей дочери Лизы: «Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля! Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя! У меня лучший брат на земле! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет ❗️служения отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой, но за пижаму моим любимым девочкам всё равно спасибо».

Саша Плющенко также поздравил папу, фигуриста Евгения Плющенко, в стихах.

«На днях Герман меня вдруг спросил: «Мама, а когда я стану мужчиной, если я пойду в армию, меня могут убить?» Я ответила: «Сынок, если ты пойдёшь в учебную армию, с тобой ничего не произойдёт, тебя просто будут учить обращаться с оружием и воевать на случай войны, но я очень надеюсь, что никакой войны в нашей жизни никогда не случится». «А если война всё-таки будет, я пойду воевать?» - спросил сын. Я ответила: «Сынок, если случится война, да, мужчины пойдут в армию нас защищать, призвать могут всех, и твоего папу, и даже дедушку». Его глаза едва покраснели, но он не расплакался, а только тихо сказал: «Я не хочу, чтоб моего папу убили на войне». «Всё будет хорошо»,- успокоила я сына, а сама всеми силами гнала из головы жуткие картины прошлого, настоящего , того, что вершится в других сторонах мира, пока я вожу подрастающего сына на плаванье, и будущего, каким оно будет, если человечество пойдёт не тем путём....Дорогие защитники Отечества, низкий поклон всем вам, кто прошёл через горнило войны, а тем, кто, к счастью, пороху не нюхал, желаю счастливо ограничиться военной кафедрой в учебном заведении или оставаться офицерами запаса, быть готовыми встать грудью на защиту своей семьи и народа , но чтоб ваши боевые умения не пригодились! А смелость и благородство нашло отражение в вашей обычной человеческой жизни! С праздником! ❤️ » — написала Катерина Шпица.

«С 23 февраля, дорогие мужчины! Кто-то нападает, а кто-то защищает:) Мы всегда нуждаемся в вашей защите, как бы независимо себя не позиционировали. Для меня это просто Мужской праздник, когда я с удовольствием вспоминаю все мужские добродетели, тот день, когда я вспоминаю себя, смотрящую снизу вверх на моего отца с восхищением! Я желаю вам быть достойными восхищения всех тех, кто на вас смотрит:) Особенно снизу вверх:)» — поздравила Алена Свиридова.

Мария Кожевникова опубликовала фото со своими сыновьями: «Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!! Всё остальное у них есть - самые сильные, самые смелые и находчивые, Самые- Самые!!! Доказано историей ‼️Спасибо Вам, уважаемые мужчины и женщины, кто каждый день, 24 часа в сутки, стоит на защите нашей Родины 💪🏻 Удачи Вам, больше справедливости рядом, здоровья и Храни Вас Господь».

«Поздравляю всех с праздником сильных людей – с Днем Защитника Отечества! И давайте не будем забывать, что это праздник не только мужской, ведь защищают наше отечество много прекрасных женщин. В этот день я желаю всем вам доблести, отваги, силы тела и духа. Пусть все стоящие на вашем пути трудности преодолеваются легко и просто! Богатырского здоровья вам, вашим родным и близким! С праздником!» — написала Надежда Бабкина.

«Доброе утро, родные! Вот и наступил один из самых главных праздников в каждой семье, объединяющий за одним столом самых родных и близких. Мы поздравляем наших мужей, отцов и дедов. В течение всей жизни именно мужчина являются надежной опорой и верным плечом, на которое мы с вами, девушки, можем положиться. Я мама. И я очень хочу, чтобы мои мальчишки выросли достойными мужчинами, готовыми постоять за свою Родину, семью, друзей, преданные слову, с уважением относящиеся к старшему поколению. Я знаю, что у моих сыновей есть пример для подражания. Я поздравляю вас, дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества. Вы пример мужества и силы воли!» — поздравила Зара.

Сергей Лазарев сфотографировал подарок, сделанный ему сыном Никитой, а Инна Михайлова показала, какой подарок дочери приготовили для папы, певца Стаса Михайлова.

#23февраля 🌹 @mashastasa1 🔥😅

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

«Дорогие мужчины, военнослужащие и военнообязанные девушки! С Праздником защитников отечества! 💐Мирного неба, благополучия и надёжных товарищей!» — написала Елена Исинбаева под своим фото в военной форме.

«Мои мужчины-мои защитники❤️поздравляю всех моих подписчиков мужчин, особенно кто действительно Служит России💐желаю всем только Мира-нет войне ✌️целиком и полностью поддерживаю общественную дискуссию о контрактной армии без принудительных призывников☝️и главное, чтобы не было войны!» — написала Алика Смехова.

Многодетные мамы Мария Погребняк и Полина Диброва поделились фотографиями своих мужей и сыновей.

Олег Газманов, по традиции, поделился песенным поздравлением.

Денис Клявер показал видео из семейного архива: «И неважно, рядовой ты или генерал, для мамы ты всегда будешь маленьким дорогим сыночком😜❤С Днём защитника Отечества, мужики!✊🤝💪Здоровья богатырского! Мирного неба над головой!🙌 Ура!!!💥💥💥P.S На видео мой начальник💪, дирижёр оркестра, в котором я служил, Остапенко Анатолий Иванович! Замечательный человек и музыкант!👏».

«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! МОИ ДОРОГИЕ, САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ НА СВЕТЕ! Моя жизнь с прочно связанна с военными! Я счастлива , что многие из вас стали моими друзьями , вы помогали мне грузить самолеты, отправлять фуры в зоны Ч, я видела ваше отношение и помощь к пострадавшим людям в зонах бедствия и на войне.🤝 Вы научили меня верить в то, что понятия МУЖЕСТВО, СТОИЦИЗМ и выражение «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» не девальвированы ! 🙌ЛЮБЛЮ, ЦЕНЮ, УВАЖАЮ И ГОРЖУСЬ ВАМИ! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ , ЛЮБВИ В ВАШИ ДОМА!❤️НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАШИМ МАТЕРЯМ и ВАШИМ ЖЁНАМ!» —написала Яна Поплавская.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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