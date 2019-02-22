Игорь Николаев, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили россиян с Днем защитника Отечества

«На днях Герман меня вдруг спросил: «Мама, а когда я стану мужчиной, если я пойду в армию, меня могут убить?» Я ответила: «Сынок, если ты пойдёшь в учебную армию, с тобой ничего не произойдёт, тебя просто будут учить обращаться с оружием и воевать на случай войны, но я очень надеюсь, что никакой войны в нашей жизни никогда не случится». «А если война всё-таки будет, я пойду воевать?» - спросил сын. Я ответила: «Сынок, если случится война, да, мужчины пойдут в армию нас защищать, призвать могут всех, и твоего папу, и даже дедушку». Его глаза едва покраснели, но он не расплакался, а только тихо сказал: «Я не хочу, чтоб моего папу убили на войне». «Всё будет хорошо»,- успокоила я сына, а сама всеми силами гнала из головы жуткие картины прошлого, настоящего , того, что вершится в других сторонах мира, пока я вожу подрастающего сына на плаванье, и будущего, каким оно будет, если человечество пойдёт не тем путём....Дорогие защитники Отечества, низкий поклон всем вам, кто прошёл через горнило войны, а тем, кто, к счастью, пороху не нюхал, желаю счастливо ограничиться военной кафедрой в учебном заведении или оставаться офицерами запаса, быть готовыми встать грудью на защиту своей семьи и народа , но чтоб ваши боевые умения не пригодились! А смелость и благородство нашло отражение в вашей обычной человеческой жизни! С праздником! ❤️ » — написала Катерина Шпица.

«С 23 февраля, дорогие мужчины! Кто-то нападает, а кто-то защищает:) Мы всегда нуждаемся в вашей защите, как бы независимо себя не позиционировали. Для меня это просто Мужской праздник, когда я с удовольствием вспоминаю все мужские добродетели, тот день, когда я вспоминаю себя, смотрящую снизу вверх на моего отца с восхищением! Я желаю вам быть достойными восхищения всех тех, кто на вас смотрит:) Особенно снизу вверх:)» — поздравила Алена Свиридова.

Мария Кожевникова опубликовала фото со своими сыновьями: «Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!! Всё остальное у них есть - самые сильные, самые смелые и находчивые, Самые- Самые!!! Доказано историей ‼️Спасибо Вам, уважаемые мужчины и женщины, кто каждый день, 24 часа в сутки, стоит на защите нашей Родины 💪🏻 Удачи Вам, больше справедливости рядом, здоровья и Храни Вас Господь».