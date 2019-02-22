Игорь Николаев, Филипп Киркоров и другие звезды поздравили россиян с Днем защитника Отечества

С самого утра наша редакционная Instagram-лента пестрит архивными фотографиями любимых артистов в военной форме, семейными фотоснимками знаменитых красавиц с мужьями и сыновьями и самыми теплыми словами поздравлений.
«Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты!😱😂С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! УРРРАААА!!!» — показал Игорь Николаев архивное фото.
«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 🇷🇺Радости, мира и благоденствия! Низкий поклон и уважение тем, кто ценой собственной жизни защищает свою родную землю. Пускай здоровье наполняет тело, а твердость характера остается неизменным!» — написал Александр Серов.
Поклонники Филиппа Киркорова поздравили его видео, смонтированным из выступлений певца с отцом, Бедросом Киркоровым. В свою очередь, артист опубликовал это видеопоздравление в своем микроблоге.
С ”ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА», с 23 февраля поздравили мои поклонники нас с Бедросом и всех, кому дорог этот праздник .... Спасибо....🙏 #Repost @f.n_fkirkorov ・・・ Мы решили необычно поздравить наших артистов с 23 Февраля и сделали МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК! Микс из двух замечательных дат: 1985 - Филиппу Киркорову @fkirkorov 18 лет, 2007 - Бедросу Киркорову @bedroskirkorov 75 лет! И всеми любимая, лиричная и душевная песня "Алёша", связанная с Родиной артистов: и Болгарией, и Россией! Поздравляем в праздником дорогих мужчин! 🔥🔥👏👏👏 Смотрите и слушайте, микс-соединение двух времен двух поколенией наших любимых артиcтов🌹🎤🎶 #Киркоровых #филиппкиркоров#бедроскиркоров#23февраля#деньзащитникаотечества#иркутск#шоукиркорова#премьера#popmusic#russia#россия#любимыепесни#песнидлядуши#песни#instagram#instagramstories
«Дорогие наши Защитники Отечества!!!!От всей души вас поздравляю с Праздником!!!💖Будте счастливы, а мы будем спокойны под вашей защитой!!!🙏От Виктора тоже всем поздравления!!!💪», — написала Наталья Сенчукова под фотографией своего любимого супруга Виктора Рыбина.
«В глубине моей души мне бы, конечно, хотелось,чтобы существовало фото, на котором были бы запечатлены мой папа, мой брат и мой сын все вместе. Но такой нет. Поэтому делюсь с вами моим самым маленьким защитником❤️ С праздником!» — написала Милана Тюльпанова.
Максим Галкин опубликовал видео-поздравление от своей дочери Лизы: «Лиза с Аллой поздравили меня накануне отъезда в Сочи с 23 февраля! Уже давно повелось, что с этим праздником поздравляют всех мужчин, а не только военных, но я в первую очередь хочу поздравить своего брата Диму! Дима, дорогой, с праздником тебя! У меня лучший брат на земле! А также вспомнить своего деда и отца, которые для меня всегда олицетворяли честь, достоинство и доблесть нашей армии. Я как-то подсчитал, что если сложить выслугу лет деда, отца и брата, то получится сто лет ❗️служения отечеству, поэтому это скорее их праздник, чем мой, но за пижаму моим любимым девочкам всё равно спасибо».
Саша Плющенко также поздравил папу, фигуриста Евгения Плющенко, в стихах.
«На днях Герман меня вдруг спросил: «Мама, а когда я стану мужчиной, если я пойду в армию, меня могут убить?» Я ответила: «Сынок, если ты пойдёшь в учебную армию, с тобой ничего не произойдёт, тебя просто будут учить обращаться с оружием и воевать на случай войны, но я очень надеюсь, что никакой войны в нашей жизни никогда не случится». «А если война всё-таки будет, я пойду воевать?» - спросил сын. Я ответила: «Сынок, если случится война, да, мужчины пойдут в армию нас защищать, призвать могут всех, и твоего папу, и даже дедушку». Его глаза едва покраснели, но он не расплакался, а только тихо сказал: «Я не хочу, чтоб моего папу убили на войне». «Всё будет хорошо»,- успокоила я сына, а сама всеми силами гнала из головы жуткие картины прошлого, настоящего , того, что вершится в других сторонах мира, пока я вожу подрастающего сына на плаванье, и будущего, каким оно будет, если человечество пойдёт не тем путём....Дорогие защитники Отечества, низкий поклон всем вам, кто прошёл через горнило войны, а тем, кто, к счастью, пороху не нюхал, желаю счастливо ограничиться военной кафедрой в учебном заведении или оставаться офицерами запаса, быть готовыми встать грудью на защиту своей семьи и народа , но чтоб ваши боевые умения не пригодились! А смелость и благородство нашло отражение в вашей обычной человеческой жизни! С праздником! ❤️ » — написала Катерина Шпица.
«С 23 февраля, дорогие мужчины! Кто-то нападает, а кто-то защищает:) Мы всегда нуждаемся в вашей защите, как бы независимо себя не позиционировали. Для меня это просто Мужской праздник, когда я с удовольствием вспоминаю все мужские добродетели, тот день, когда я вспоминаю себя, смотрящую снизу вверх на моего отца с восхищением! Я желаю вам быть достойными восхищения всех тех, кто на вас смотрит:) Особенно снизу вверх:)» — поздравила Алена Свиридова.
Мария Кожевникова опубликовала фото со своими сыновьями: «Нашим защитникам нужна любовь, забота, нежность и верность!!! Всё остальное у них есть - самые сильные, самые смелые и находчивые, Самые- Самые!!! Доказано историей ‼️Спасибо Вам, уважаемые мужчины и женщины, кто каждый день, 24 часа в сутки, стоит на защите нашей Родины 💪🏻 Удачи Вам, больше справедливости рядом, здоровья и Храни Вас Господь».
«Поздравляю всех с праздником сильных людей – с Днем Защитника Отечества! И давайте не будем забывать, что это праздник не только мужской, ведь защищают наше отечество много прекрасных женщин. В этот день я желаю всем вам доблести, отваги, силы тела и духа. Пусть все стоящие на вашем пути трудности преодолеваются легко и просто! Богатырского здоровья вам, вашим родным и близким! С праздником!» — написала Надежда Бабкина.
«Доброе утро, родные! Вот и наступил один из самых главных праздников в каждой семье, объединяющий за одним столом самых родных и близких. Мы поздравляем наших мужей, отцов и дедов. В течение всей жизни именно мужчина являются надежной опорой и верным плечом, на которое мы с вами, девушки, можем положиться. Я мама. И я очень хочу, чтобы мои мальчишки выросли достойными мужчинами, готовыми постоять за свою Родину, семью, друзей, преданные слову, с уважением относящиеся к старшему поколению. Я знаю, что у моих сыновей есть пример для подражания. Я поздравляю вас, дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества. Вы пример мужества и силы воли!» — поздравила Зара.
Сергей Лазарев сфотографировал подарок, сделанный ему сыном Никитой, а Инна Михайлова показала, какой подарок дочери приготовили для папы, певца Стаса Михайлова.
Ты только жди, ты жди меня, родная, Все годы жди, и я к тебе вернусь Со злой войны, где все мы умираем За отчий дом и за святую Русь! За детский смех и за горбушку хлеба, За сыновей родных и дочерей, Молись сильней, чтоб нас хранило Небо, Чтоб мы домой вернулись поскорей. С праздником! Мирного неба над головой! Храни Бог! #23февраля
«Дорогие мужчины, военнослужащие и военнообязанные девушки! С Праздником защитников отечества! 💐Мирного неба, благополучия и надёжных товарищей!» — написала Елена Исинбаева под своим фото в военной форме.
«Мои мужчины-мои защитники❤️поздравляю всех моих подписчиков мужчин, особенно кто действительно Служит России💐желаю всем только Мира-нет войне ✌️целиком и полностью поддерживаю общественную дискуссию о контрактной армии без принудительных призывников☝️и главное, чтобы не было войны!» — написала Алика Смехова.
Многодетные мамы Мария Погребняк и Полина Диброва поделились фотографиями своих мужей и сыновей.
Олег Газманов, по традиции, поделился песенным поздравлением.
Денис Клявер показал видео из семейного архива: «И неважно, рядовой ты или генерал, для мамы ты всегда будешь маленьким дорогим сыночком😜❤С Днём защитника Отечества, мужики!✊🤝💪Здоровья богатырского! Мирного неба над головой!🙌 Ура!!!💥💥💥P.S На видео мой начальник💪, дирижёр оркестра, в котором я служил, Остапенко Анатолий Иванович! Замечательный человек и музыкант!👏».
«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! МОИ ДОРОГИЕ, САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ НА СВЕТЕ! Моя жизнь с прочно связанна с военными! Я счастлива , что многие из вас стали моими друзьями , вы помогали мне грузить самолеты, отправлять фуры в зоны Ч, я видела ваше отношение и помощь к пострадавшим людям в зонах бедствия и на войне.🤝 Вы научили меня верить в то, что понятия МУЖЕСТВО, СТОИЦИЗМ и выражение «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» не девальвированы ! 🙌ЛЮБЛЮ, ЦЕНЮ, УВАЖАЮ И ГОРЖУСЬ ВАМИ! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ , ЛЮБВИ В ВАШИ ДОМА!❤️НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАШИМ МАТЕРЯМ и ВАШИМ ЖЁНАМ!» —написала Яна Поплавская.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram