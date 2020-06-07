Игорь Крутой сообщил об отмене «Новой волны 2020» из-за коронавируса

Музыкальный конкурс «Новая волна» каждый год объединяет людей, влюбленных в свое дело. Для многих молодых исполнителей он становится трамплином к будущей славе. Но в 2020 году это яркое мероприятие, планировавшееся в Казани, решили отменить.

«К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками "Новой волны". Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал в своем блоге Игорь Крутой.