Игорь Крутой сообщил об отмене «Новой волны 2020» из-за коронавируса
Фото: Victor Lisitsyn/Globallookpress
Музыкальный конкурс «Новая волна» каждый год объединяет людей, влюбленных в свое дело. Для многих молодых исполнителей он становится трамплином к будущей славе. Но в 2020 году это яркое мероприятие, планировавшееся в Казани, решили отменить.
«К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками "Новой волны". Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал в своем блоге Игорь Крутой.
«Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало "Новой волне" на протяжении 18 лет признанный всеми статус Международного конкурса», — добавил он и поблагодарил поклонников конкурса за поддержку и понимание.
Игорь Крутой выразил надежду на проведение конкурса в 2021 году.
«Год промчится, все повторится, и вернется "Новая волна"», — загадал музыкант.
Фото: Globallookpress
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